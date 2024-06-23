Какие комнатные растения нельзя держать дома: эксперты предупреждают

Топ комнатных растений, которые могут нанести вред вашему дому и семье

1:58 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В большинстве случаев выбор комнатных растений для дома основывается на наших эстетических предпочтениях. Однако важно учитывать и другие факторы.

Фото: commons.wikimedia.org by George W. Bush Presidential Center is licensed under Creative Commons CC0 License

Какие растения не стоит содержать дома в определённых случаях:

Диффенбахия

Эта красавица привлекает многих своим эффектным внешним видом. Люди без маленьких детей и домашних животных могут позволить себе это растение. Дизайнер Юлия Тычино, эксперт сетевого издания "БелНовости", отмечает, что диффенбахия прекрасно вписывается в любой интерьер.

Азалия

Это красивое цветущее растение подходит только для домов без животных и с хорошей вентиляцией, так как азалия является ядовитым растением. Попадание даже небольшого количества её частей в организм может вызвать неприятные последствия. Азалию категорически не рекомендуется оставлять в спальне или других комнатах, где вы проводите много времени.

Монстера

Этот роскошный цветок покоряет своей красотой, но ухаживать за ним сможет только опытный цветовод. Даже простой контакт с растением может серьезно повредить кожу.

Кактусы

Кактусы идеальны для тех, кто не имеет времени ухаживать за капризными растениями, при этом они выглядят впечатляюще. Однако существует поверье, что кактусы приносят неудачи и разлад в семейную жизнь.

Папоротники

Эти растения привлекают своей природной красотой и способны украсить любой интерьер. Однако считается, что папоротники "вытягивают" энергию из окружающих, вызывая подавленность и усталость.

Плющ

Плющ можно смело размещать возле дома, но в квартирах его заводить не стоит. Существует мнение, что это растение не позволяет мужчинам задерживаться в доме, что может быть проблемой как для семейных, так и для одиноких людей.