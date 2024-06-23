Какие комнатные растения нельзя держать дома: эксперты предупреждают

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Топ комнатных растений, которые могут нанести вред вашему дому и семье

1:58
Недвижимость

В большинстве случаев выбор комнатных растений для дома основывается на наших эстетических предпочтениях. Однако важно учитывать и другие факторы.

Топ комнатных растений, которые могут нанести вред вашему дому и семье
Фото: commons.wikimedia.org by George W. Bush Presidential Center is licensed under Creative Commons CC0 License

Какие растения не стоит содержать дома в определённых случаях:

Диффенбахия
Эта красавица привлекает многих своим эффектным внешним видом. Люди без маленьких детей и домашних животных могут позволить себе это растение. Дизайнер Юлия Тычино, эксперт сетевого издания "БелНовости", отмечает, что диффенбахия прекрасно вписывается в любой интерьер.

Азалия
Это красивое цветущее растение подходит только для домов без животных и с хорошей вентиляцией, так как азалия является ядовитым растением. Попадание даже небольшого количества её частей в организм может вызвать неприятные последствия. Азалию категорически не рекомендуется оставлять в спальне или других комнатах, где вы проводите много времени.

Монстера
Этот роскошный цветок покоряет своей красотой, но ухаживать за ним сможет только опытный цветовод. Даже простой контакт с растением может серьезно повредить кожу.

Кактусы
Кактусы идеальны для тех, кто не имеет времени ухаживать за капризными растениями, при этом они выглядят впечатляюще. Однако существует поверье, что кактусы приносят неудачи и разлад в семейную жизнь.

Папоротники
Эти растения привлекают своей природной красотой и способны украсить любой интерьер. Однако считается, что папоротники "вытягивают" энергию из окружающих, вызывая подавленность и усталость.

Плющ
Плющ можно смело размещать возле дома, но в квартирах его заводить не стоит. Существует мнение, что это растение не позволяет мужчинам задерживаться в доме, что может быть проблемой как для семейных, так и для одиноких людей.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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