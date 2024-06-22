Прогрессивная шкала НДФЛ: изменения для арендодателей и перепродаж недвижимости

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о повышении налогов на имущество

2:50 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Законопроект, изменяющий подход к налогообложению физических лиц, был одобрен в первом чтении. Согласно документу, ставка налога на имущество увеличится с 2% до 2,5% для объектов с кадастровой стоимостью от 300 млн рублей. Земельный налог для дорогих участков стоимостью от 300 млн рублей возрастет с 0,3% до 1,5%. Эти ставки являются предельными. Регионы смогут самостоятельно устанавливать ставки НДФЛ в пределах допустимых значений.

Фото: duma.gov.ru by Пресс-служба Госдумы

Повышение земельного налога затронет не только физических лиц, но и в большей степени повлияет на застройщиков жилья, пояснила "РБК-Недвижимости" ведущий юрист юридической компании Taxology Ксения Булгакова. В настоящее время для девелоперов действует пониженная ставка 0,1%, которая будет увеличена на 1,4 процентного пункта. Строительные компании приобретают крупные дорогие участки стоимостью до 3 млрд рублей, и для них налог вырастет с 3 млн до 45 млн рублей, отметила эксперт.

Также будут повышены госпошлины для физических лиц за регистрацию объектов недвижимости с кадастровой стоимостью более 20 млн рублей и для организаций с объектами кадастровой стоимостью более 22 млн рублей.

Для физических лиц пошлина составит 0,01% от цены, указанной в договоре, но не менее 0,01% от кадастровой стоимости и не более 500 тыс. рублей. Для регистрации недвижимости стоимостью до 20 млн рублей сохраняется действующий тариф — 2 тыс. рублей. Для юридических лиц госпошлина составит 0,1% от суммы сделки, не менее 0,1% от кадастровой стоимости объекта, но не более 1 млн рублей.

Кроме того, будет введена прогрессивная ставка НДФЛ с доходов от аренды и перепродажи недвижимости. При доходе менее 2,4 млн рублей в год ставка останется на уровне 13%. Для доходов от 2,4 млн до 5 млн рублей ставка составит 15%, от 5 до 20 млн рублей — 18%, от 20 до 50 млн рублей — 20%, свыше 50 млн рублей — 22%. Повышенный НДФЛ будет применяться к разнице между минимальным порогом и реальными доходами.

Проект поправок в Налоговый кодекс был разработан Министерством финансов.