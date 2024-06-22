Студенческий материнский капитал предложили распространить на все регионы России

Студенческий материнский капитал: новая инициатива для всех регионов России

1:20 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Студенческий материнский капитал предложили распространить на все регионы России, сообщает "Парламентская газета". Инициатива была направлена заместителю председателя правительства Татьяне Голиковой.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы by Москомархитектура is licensed under CC0

Программа была запущена в Ивановской области в апреле 2024 года. В рамках этой программы студенческие семьи при рождении первого ребенка могут получить выплату в размере 1 млн рублей, которая добавляется к федеральному материнскому капиталу. Дополнительная выплата предоставляется семьям, в которых матери ребенка не исполнилось 25 лет, при этом оба родителя являются студентами вузов или колледжей.

Заместитель председателя Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова считает, что эту программу необходимо сделать федеральной и распространить на всю страну. Она обратилась к Голиковой с просьбой рассмотреть инициативу по запуску студенческого материнского капитала и предоставить правительственную позицию по данному вопросу.

Ранее было предложено закрепить в законодательстве понятие "студенческая семья". Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова отметила, что в регионах существуют меры поддержки таких семей, которые можно распространить на всю Россию.