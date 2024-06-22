Сбербанк приостанавливает массовую льготную ипотеку и IT-ипотеку с 21 июня из-за высокого спроса

Сбербанк с 21 июня прекращает прием заявок на массовую льготную ипотеку и приостанавливает запись на сделки. В банке пояснили, что спрос резко возрос из-за перехода клиентов из других банков, что привело к досрочному исчерпанию выделенного лимита на программу, которая официально должна была завершиться 1 июля.
Все ипотечные договоры, подписанные до 21 июня, будут исполнены в полном объеме, сообщил представитель Сбербанка газете "Ведомости". Он подчеркнул, что банк старался максимально долго не ограничивать условия массовой льготной ипотеки.
Заявки на IT-ипотеку продолжают приниматься, но выдача временно приостановлена из-за исчерпания выделенного лимита, сообщили в банке 21 июня. Однако прием заявок продолжается, и при выделении нового лимита выдача кредитов для IТ-специалистов будет возобновлена. Все ипотечные договоры, подписанные до 21 июня, также будут исполнены в полном объеме, заверили в Сбербанке.
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