Жителям дома в Севастополе приходится подпирать крышу шкафом из-за угрозы обрушения

Жители пятиэтажки в Севастополе вынуждены подпирать крышу после обрушения

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Жителям пятиэтажного дома в Севастополе приходится поддерживать крышу шкафом из-за угрозы обрушения, сообщает Telegram-канал "Mash на волне".

Фото: Self-photographed by Mitte (Georg Mittenecker) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic license

Перекрытие многоквартирного дома на улице Симонок обрушилось после ливня в субботу, 15 июня. Жительница последнего этажа рассказала, что вода проникла в её квартиру, и ей пришлось собирать её ведрами и тазами. Она также упомянула, что бетон на крыше треснул еще в 2021 году.

Управляющая компания "Север" заделала дыры монтажной пеной и установила подпорки под плиты, но это не решило проблему. В компании заявили, что при строительстве дома в 2007 году была допущена ошибка, на исправление которой требуется 22 миллиона рублей, которых у них нет.