Путин подписал закон о запрете приватизации религиозного имущества в России

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий приватизацию имущества религиозного назначения. Соответствующий документ был размещен на официальном портале правовой информации.
Закон был разработан по инициативе Русской православной церкви и вступает в силу со дня его официального опубликования. В соответствии с документом, в России вводится прямой запрет на приватизацию религиозного имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности. Сделки по приватизации, заключенные с 14 декабря 2010 года, признаются недействительными.
Как уточнила руководитель правового управления Московской патриархии игуменья Ксения (Чернега) в интервью РИА Новости, нормы о признании сделок недействительными не распространяются на жилые помещения.
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