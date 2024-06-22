Пенсионерку из Благовещенска два месяца донимали аферисты ради четырехкомнатной квартиры

Пенсионерка из Благовещенска потеряла квартиру из-за мошенников

1:32 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Пенсионерка из Благовещенска потеряла четырехкомнатную квартиру, поверив угрозам мошенников. "Вести Амурская область" восстановили ход событий.

Фото: commons.wikimedia.org by Tobias "ToMar" Maier is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Мошенники беспокоили женщину на протяжении двух месяцев. В первом телефонном разговоре они попросили её подтвердить паспортные данные. Во втором разговоре аферисты представились сотрудниками портала "Госуслуги" и сообщили, что её личные данные попали в руки преступников. "Что же вы сделали, дали свои данные", — укоряли они пенсионерку.

В дальнейшем злоумышленники связали её с псевдосиловиками, которые предупредили амурчанку, что расследование нельзя предавать огласке, иначе ей грозит 15 лет колонии. Они запугивали женщину уголовными статьями и возможными последствиями для её сына, находящегося на СВО. Лжеследователи даже отправили к ней курьера для получения заявления в полицию.

По их словам, оформить кредиты на женщину они не успели, но под угрозой оказалось её жильё. Пострадавшая обратилась в указанное мошенниками агентство недвижимости и поспешно заключила сделку. Четырехкомнатная квартира была продана за бесценок — амурчанка получила всего 6,5 миллиона рублей. Вдобавок к этим средствам она перевела мошенникам ещё миллион рублей из своих личных накоплений. Осознав, что случилось, пенсионерка обратилась в полицию.