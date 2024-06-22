Как справиться с жарой без кондиционера: шесть секретов охлаждения и увлажнения жилища

Жару особенно тяжело переносить в не кондиционируемом и тем более не вентилируемом помещении. "Радио 1" поделилось рекомендациями по охлаждению и увлажнению помещений с теми, кто по каким-то причинам не обзавёлся устройствами микроклимата.
Хороший результат дают несколько пакетов или пластиковых бутылок со льдом, размещённые в разных местах комнаты. Причём чем выше они будут, тем лучше — в полном соответствии с законами физики.
Увлажнение воздуха неплохо охлаждает его. В отсутствие увлажнителя с его ролью могут справиться пульверизатор или мокрые полотенца, только не вешайте их на вентилятор.
Заслонитесь от палящего солнца занавесками. Лучше — из лёгкого светлого текстиля, иначе шторы сами нагреются и превратятся в дополнительный источник тепла. Как вариант — мокрые простыни, которые лучше развешивать сразу после восхода.
Освободите все места в комнате, на которые попадают прямые солнечные лучи, от ненужных предметов. Вообще, чем просторнее в помещении, тем дольше оно нагреваются.
Не пользуйтесь без необходимости электроприборами — глажку или стирку лучше отложить до вечера.
Кажется, что в жаркую погоду лучше круглосуточно держать окна распахнутыми настежь, но на деле лучше открывать их только на ночь — днём с улицы поступает раскалённый воздух.
Открывать двери для сквозняка есть смысл, только если окна в квартире выходят на противоположные стороны дома. В противном случае вы просто напустите в комнату духоты.
С сорняками особенно сложно бороться с ними в труднодоступных местах. Попробуйте эти методы.