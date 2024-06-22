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Как справиться с жарой без кондиционера: шесть секретов охлаждения и увлажнения жилища

Бутылки со льдом помогут охладить комнату без кондиционера, посоветовало "Радио 1"

1:43
Недвижимость

Жару особенно тяжело переносить в не кондиционируемом и тем более не вентилируемом помещении. "Радио 1" поделилось рекомендациями по охлаждению и увлажнению помещений с теми, кто по каким-то причинам не обзавёлся устройствами микроклимата.

Бутылки со льдом помогут охладить комнату без кондиционера, посоветовало "Радио 1"
Фото: Freepik by stefamerpik is licensed under public domain

Лёд

Хороший результат дают несколько пакетов или пластиковых бутылок со льдом, размещённые в разных местах комнаты. Причём чем выше они будут, тем лучше — в полном соответствии с законами физики.

Увлажнение

Увлажнение воздуха неплохо охлаждает его. В отсутствие увлажнителя с его ролью могут справиться пульверизатор или мокрые полотенца, только не вешайте их на вентилятор.

Шторы

Заслонитесь от палящего солнца занавесками. Лучше — из лёгкого светлого текстиля, иначе шторы сами нагреются и превратятся в дополнительный источник тепла. Как вариант — мокрые простыни, которые лучше развешивать сразу после восхода.

Лишние предметы

Освободите все места в комнате, на которые попадают прямые солнечные лучи, от ненужных предметов. Вообще, чем просторнее в помещении, тем дольше оно нагреваются.

Не пользуйтесь без необходимости электроприборами — глажку или стирку лучше отложить до вечера.

Окна

Кажется, что в жаркую погоду лучше круглосуточно держать окна распахнутыми настежь, но на деле лучше открывать их только на ночь — днём с улицы поступает раскалённый воздух.

Двери

Открывать двери для сквозняка есть смысл, только если окна в квартире выходят на противоположные стороны дома. В противном случае вы просто напустите в комнату духоты.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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