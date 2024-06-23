Пенсионер из Иркутской области лишился дома, предоставленного властями

Пенсионер из Иркутской области лишился дома, выделенного властями

2:23 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Пожилой житель Иркутской области потерял дом, предоставленный ему местными властями. Пенсионера знают не только в регионе, но и за его пределами, так как уже третий год он ведет блог о своем ремесле, сообщает РИА Новости.

Фото: Freepik by Ads is licensed under CC0

Инцидент произошел в поселке Куйтун. Мужчина долгое время вел кружок по резьбе по дереву в местном доме творчества, но в 2022 году был уволен из-за отсутствия педагогического образования. В это же время его супруга стала инвалидом. Чтобы оплатить ее лечение, пенсионер начал вести блог в интернете. "Дочь предложила мне показать мое творчество в интернете, рассказать, как я вырезаю деревянные фигурки и плету из бисера. Мне стало интересно, ведь я всегда хотел обучать молодежь ремеслу", — вспоминает мужчина. Вскоре количество подписчиков перевалило за два миллиона.

Деятельность пенсионера привлекла внимание местной администрации. Мэр Куйтунского района распорядился выделить мужчине заброшенную школу под мастерскую. Здание разрешили использовать и в качестве жилья, так как ранее пара жила в двухэтажном деревянном бараке. Был заключен договор о бессрочной безвозмездной аренде, и в будущем дом мог быть выставлен на торги, где пенсионер мог бы его выкупить. По словам властей, других желающих приобрести здание не нашлось бы.

В конце 2022 года мэра арестовали за контрабанду. На запрос пенсионера в администрации ответили, что, несмотря на смену власти, помещение останется за ним. Однако документы на выкуп он так и не получил, хотя продолжал ремонтировать здание на собственные средства. За два дня до окончания торгов зданием заинтересовалась крупная фирма. Возмущение пенсионера встретили фразой: "А вы что думали? Объект каждый может приобрести". После огласки ситуации аукцион отменили. Затем в школу пришла комиссия, которая заключила, что проживание в помещении незаконно. Суд принял решение не в пользу мужчины. В настоящее время супруги снимают квартиру за десять тысяч рублей в месяц, а деньги на лечение им помогают собирать подписчики.