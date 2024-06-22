Самое доступное жилье с видом на Кремль: стоимость и особенности

Самое дешевое жилье с видом на Кремль стоит 20,4 миллиона рублей

1:19 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Самое доступное жилье с видом на Кремль стоит 20,4 миллиона рублей. Анализ рынка столичной недвижимости провела компания Skolkovo Realty. Материал предоставлен "Ленте.ру".

Фото: flickr.com by https://www.flickr.com/people/29059230@N00 is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Данный лот представляет собой двухкомнатную квартиру площадью 59 квадратных метров, расположенную на 14-м этаже 25-этажного дома. Объект находится в Юго-Восточном округе Москвы. Самая дорогая квартира выставлена в районе Якиманка: её площадь составляет 355 квадратных метров, а стоимость — 538 миллионов рублей.

Квартира, ближайшая к Красной площади, находится на расстоянии 250 метров и стоит 120 миллионов рублей. Это двухкомнатные апартаменты площадью 75 квадратных метров.

По данным компании на май, в Москве продается 55,2 тысячи готовых квартир, из которых 35 имеют вид на Спасскую башню. За год предложение увеличилось на четыре подобных лота. Самое большое количество таких квартир было в продаже в сентябре 2021 года — 36 объектов.