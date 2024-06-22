Самое доступное жилье с видом на Кремль: стоимость и особенности

Самое доступное жилье с видом на Кремль стоит 20,4 миллиона рублей. Анализ рынка столичной недвижимости провела компания Skolkovo Realty. Материал предоставлен "Ленте.ру".
Данный лот представляет собой двухкомнатную квартиру площадью 59 квадратных метров, расположенную на 14-м этаже 25-этажного дома. Объект находится в Юго-Восточном округе Москвы. Самая дорогая квартира выставлена в районе Якиманка: её площадь составляет 355 квадратных метров, а стоимость — 538 миллионов рублей.
Квартира, ближайшая к Красной площади, находится на расстоянии 250 метров и стоит 120 миллионов рублей. Это двухкомнатные апартаменты площадью 75 квадратных метров.
По данным компании на май, в Москве продается 55,2 тысячи готовых квартир, из которых 35 имеют вид на Спасскую башню. За год предложение увеличилось на четыре подобных лота. Самое большое количество таких квартир было в продаже в сентябре 2021 года — 36 объектов.
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