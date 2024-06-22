Вдова известного юмориста Александра Пономаренко: "продала квартиру и переехала в съемное жилье, чтобы погасить долги"

Вдова известного юмориста Александра Пономаренко погасила все долги, продала их общую квартиру и переехала жить на съемное жилье. Анна Пономаренко рассказала о риске остаться без крыши над головой в эфире шоу "Звезды сошлись" на телеканале НТВ.
По словам Анны, остаток денег от продажи квартиры — это все, что у нее сейчас есть. В настоящее время она арендует жилье на берегу моря.
"Конечно, очень сложно, потому что есть и расходы, и все прочее. Но я понимаю, что если сейчас не вложусь и не куплю что-то, то останусь без крыши над головой. Нет права на ошибку, потому что у меня есть еще дети и внуки", — отметила она.
Александр Пономаренко болел раком, и его семья потратила много денег на лечение, в результате чего они влезли в долги. После продолжительной болезни звезда "Кривого зеркала" скончался. По словам Анны, задолженность в два миллиона рублей уже погашена.
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