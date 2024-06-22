Соседи заварили дверь женщине с 20 собаками: антисанитария и жалобы в Приморском крае

Соседи заварили дверь женщине, державшей в квартире 20 собак

1:24 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В Приморском крае соседи заварили дверь женщине, державшей в своей квартире 20 собак, сообщает портал "Молва33".

Фото: openverse.org by In Memoriam: Jakes_World is licensed under CC BY-NC 2.0.

Жители одного из домов в селе Кневичи Артемовского городского округа жалуются на спонтанный питомник. В квартире царит полная антисанитария: комнаты завалены мусором, зловоние от собачьих экскрементов распространилось по всему подъезду. В самой квартире нет туалета, и хозяйка выбрасывает отходы из окна. "Под этой квартирой живет пенсионер-инвалид первой группы. Помогите! Запах стоит ужасный, дышать невозможно", — пишут жильцы в Telegram-канале "Новости Владивостока и не только". Женщина не кормит животных, и несколько собак умерли от голода.

Многолетние жалобы остаются безрезультатными. Полиция бездействует (был наложен лишь один штраф в 500 рублей), а администрация направляет обратно к правоохранителям. Суд еще в феврале обязал собственницу квартиры — дочь хозяйки собак — привести жилье в порядок, а мать определить в психдиспансер. Реакции, однако, не последовало. Соседи неоднократно убирали захламленную квартиру, но мусор вновь накапливался. В этот раз жильцы дома выпустили собак на улицу, а входную дверь в квартиру заварили.