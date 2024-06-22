Кошка-поджигательница устроила пожар в Забайкальском крае

В Забайкальском крае появилась кошка-поджигательница

0:54 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В Забайкальском крае появилась кошка-поджигательница. Питомец устроил пожар в квартире, сообщает "Телепорт.рф".

Фото: Wikipedia by Creador1921 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Инцидент произошел в городе Нерчинске. Возгорание произошло в отсутствие хозяев. Огонь охватил всю жилплощадь площадью 20 квадратных метров. Пробравшись в квартиру сквозь густой дым, пожарные обнаружили кошку, лежащую на полу без сознания. Уже на улице животное удалось привести в чувство. Позднее выяснилось, что пожар был вызван коротким замыканием, когда кошка перегрызла проводку.

Накануне в Смоленской области другая квартира едва не загорелась из-за дверного звонка. Искра возникла вследствие короткого замыкания в электроприборе. Капли расплавленной пластмассы начали падать на коврик и дверь, что спровоцировало возгорание.