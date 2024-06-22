Узнали масштабы падения цен на вторичное жильё на фоне сокращения спроса

Вторичный рынок жилья застыл — спрос низкий, ипотека на её нынешних условиях честному человеку не по карману. "Финансы Mail.ru" расспросили директора направления "Вторичный рынок" ИНКОМ-Недвижимость Сергея Шлому о том, что будет дальше.
Апрель и май по числу сделок были примерно на одном уровне — на 25% меньше, чем в прошлом году, подтвердил он. Звонков и обращений теперь немного, но они стали более предметными — по конкретным квартирам. "Поэтому объём покупок и продаж не сократился так сильно, как можно было ожидать", — констатировал эксперт.
"С рынка ушли инвесторы и остались те, кому требуется решить жилищный вопрос, — пояснил он. — Ипотеку берут в основном для доплаты за квартиру при альтернативной сделке".
Продавцы пока стараются держать цены и скидки не увеличивают. В условиях низкой заинтересованности покупателей некоторые из них предпочитают снять с продажи свои объекты в ожидании лучших условий для спроса.
Сейчас средняя цена "квадрата" "вторички" в Старой Москве — 283,2 тысячи рублей, в Новой — 206,6 тысячи.
В дальнейшем стоимость будет постепенно снижаться не более чем на 1% в месяц — это то, "к чему психологически готовы продавцы", подытожил Шлома.
Схожий прогноз дал ранее экономист Алексей Кричевский.
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