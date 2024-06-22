Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
На Гавайях начат эксперимент по спасению вымирающих видов птиц от малярии
Китайский автопроизводитель BAIC снизил цены на автомобили 2023 года в России
Рэпер Тимати стал владельцем машины за 65 миллионов рублей
Куриные рулетики с индюшкой и вишней: для праздничного стола
Финская компания запускает производство нового волокна из переработанного текстиля
Топ-4 упражнения на пресс с фитболом
Актёр Вуди Харрельсон признался, что давно отказался от мобильного телефона
ВС РФ ударили по расположению ВСУ в учебном заведении под Ивано-Франковском
Специфика страховой медицинской компании
Узнали масштабы падения цен на вторичное жильё на фоне сокращения спроса

Риелтор Шлома предрёк снижение стоимости вторичного жилья на 1% в месяц

1:29
Недвижимость

Вторичный рынок жилья застыл — спрос низкий, ипотека на её нынешних условиях честному человеку не по карману. "Финансы Mail.ru" расспросили директора направления "Вторичный рынок" ИНКОМ-Недвижимость Сергея Шлому о том, что будет дальше.

Риелтор Шлома предрёк снижение стоимости вторичного жилья на 1% в месяц
Фото: Окружное управление социального развития (Раменского городского округа, городских округов Бронницы и Жуковский) is licensed under CC0

Апрель и май по числу сделок были примерно на одном уровне — на 25% меньше, чем в прошлом году, подтвердил он. Звонков и обращений теперь немного, но они стали более предметными — по конкретным квартирам. "Поэтому объём покупок и продаж не сократился так сильно, как можно было ожидать", — констатировал эксперт.

"С рынка ушли инвесторы и остались те, кому требуется решить жилищный вопрос, — пояснил он. — Ипотеку берут в основном для доплаты за квартиру при альтернативной сделке".

Продавцы пока стараются держать цены и скидки не увеличивают. В условиях низкой заинтересованности покупателей некоторые из них предпочитают снять с продажи свои объекты в ожидании лучших условий для спроса.

Сейчас средняя цена "квадрата" "вторички" в Старой Москве — 283,2 тысячи рублей, в Новой — 206,6 тысячи.

В дальнейшем стоимость будет постепенно снижаться не более чем на 1% в месяц — это то, "к чему психологически готовы продавцы", подытожил Шлома.

Схожий прогноз дал ранее экономист Алексей Кричевский.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
От сорняков вдоль заборов избавьтесь просто: вот чем полейте растения — они превратятся в труху

С сорняками особенно сложно бороться с ними в труднодоступных местах. Попробуйте эти методы.

Сорняки вдоль забора: как избавиться легко и надолго
Фаина Раневская дала точное и остроумное определение старости
Не седина и не морщины: Фаина Раневская назвала два признака, по которым можно понять, что наступила старость
Дмитрий Исхаков устроил дочери от Полины Гагариной фотосессию с черешней
Плодов завяжется видимо-невидимо: во время цветения опрысните кусты этим — мощный стимулятор цветения
Ещё одна ФАБ-3000 с УМПК разнесла пункт с личным составом ВСУ Дмитрий Плотников Украина рискует, нанося массированные удары по российским НПЗ Любовь Степушова
Розы подарят роскошные шапки цветов: в июне внесите эти простые подкормки — залог долгого цветения
Кое-что в коробочке: сколько на самом деле стоило ожерелье из "Красотки"
Следуя простым правилам, вы получите великолепные гортензии на своём участке
Следуя простым правилам, вы получите великолепные гортензии на своём участке
Последние материалы
Топ-4 упражнения на пресс с фитболом
Актёр Вуди Харрельсон признался, что давно отказался от мобильного телефона
Риелтор Шлома предрёк снижение стоимости вторичного жилья на 1% в месяц
ВС РФ ударили по расположению ВСУ в учебном заведении под Ивано-Франковском
Специфика страховой медицинской компании
20-летняя россиянка пропала в штормовом море в Лазаревском
Пожар в Дублинской церкви Святого Михана повредил уникальные мумии
Россиянам ответили, какие льготы ждут пенсионеров в 2024 году
Эксперт Левина рассказала, какие специалисты наиболее востребованы летом
Кинологи назвали действия хозяина, на которые обидится собака
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников