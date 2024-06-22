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Для кого строится так много новостроек, если население России сокращается

Эксперт Каминский назвал сокращение средней семьи драйвером спроса на новостройки

1:58
Недвижимость » Аналитика

Строительство бьёт рекорды — в 2023 году были введены в строй 110 миллионов квадратных метров нового жилья. При этом только 7-10% от него пошло на расселение ветхих и аварийных домов, а население России неуклонно сокращается.

Эксперт Каминский назвал сокращение средней семьи драйвером спроса на новостройки
Фото: Инвестиционный портал Приморского края is licensed under CC0

Руководитель департамента геомаркетинга и ГИС-анализа компании RRG Вадим Каминский объяснил на страницах РБК, для кого строятся все эти миллионы квадратных метров новой жилплощади.

Главная причина — "дробление" семей, уверен эксперт. В подтверждение он приводит красноречивые данные Всероссийской переписи населения: с 2002 по 2021 год численность населения России увеличилась на 1%, а количество домохозяйств — на 24%. Средний размер домохозяйства, в свою очередь, сократился с 2,7 до 2,2 человека.

Это не только вполне закономерное желание разных поколений жить отдельно друг от друга, но и такие негативные тенденции, как рост числа разводов и, как результат — неполных семей.

Прямым следствием этого тренда стало уменьшение площади новых квартир.

"Если раньше средний размер квартиры составлял 60-65 кв. м, то сейчас он находится на уровне 48 кв. м. В квартирографии становится больше студий площадью 20-24 кв. м, рассчитанных, по сути, на проживание одного человека", — констатирует Каминский.

По его прогнозам, когда средний размер домохозяйства снизится до пороговых 1,8-2,0 человек, дальнейшее расселение естественным образом остановится, что неизбежно приведёт к резкому снижению спроса на новое жильё.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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