Раскрыт главный секрет выбора железной двери в квартиру: взломостойкость замка не ниже 3-4 единиц

Дверь из стали толщиной 2-3 мм надёжно защитит ваш дом, заверил строительный эксперт

1:08 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Лучше всего, чтобы входная дверь в квартиру была изготовлена из стали холодной прокатки толщиной 2-3 мм — этого как правило достаточно, чтобы защитить жилище от воров, посоветовал строительный эксперт Фёдор Васильев в беседе с NEWS.ru.

Фото: flickr.com by Брусника is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.

Но одной прочности мало, предупредил он.

"Без качественных петель и хорошего замка даже самая прочная дверь очень уязвима, — объяснил специалист. — Замок нужно выбирать исходя из класса взломостойкости: этот показатель должен быть не ниже 3-4 единиц".

Контуров уплотнения может быть несколько, а наилучшим материалом для них признана резина — лучше шумоизоляция и дольше срок службы. Дополнительно не помешает установить МДФ-панели — и в качестве элементов декора, и для усиления тепло- и шумоизоляции.

"Следуя этим рекомендациям, вы сможете выбрать идеальную входную дверь, которая позволит снизить теплопотери и убрать посторонние запахи и много лет будет надежно защищать ваш дом", — заключил Васильев.