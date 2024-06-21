С наступлением лета россияне бросились сдавать свои квартиры — но и желающих снять стало больше

В июне предложений о сдаче квартир в долгосрочную аренду стало на 9,2% больше, чем в мае, пишет в четверг "Газета.Ru" со ссылкой на подсчёты "Авито Недвижимости".
Вместе с тем по сравнению с июнем прошлого года объём предложения слегка уменьшился — на 2,4%.
Та же история со спросом — по сравнению с маем он вырос на 19,3% (из-за длинных выходных, объясняет руководитель категории долгосрочной аренды сервиса Константин Каменев), а к прошлому году — упал на 2,8%.
В большей мере и спрос, и предложение увеличились в сегменте аренды квартир-студий.
Цены стабилизировались и составили (в среднем):
Принцессе тяжело появляться на публике во время лечения рака.