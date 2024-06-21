С наступлением лета россияне бросились сдавать свои квартиры — но и желающих снять стало больше

"Авито Недвижимость" заметила рост предложения квартир в аренду на 9,2%

0:58 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В июне предложений о сдаче квартир в долгосрочную аренду стало на 9,2% больше, чем в мае, пишет в четверг "Газета.Ru" со ссылкой на подсчёты "Авито Недвижимости".

Фото: Официальный сайт администрации Полысаевского городского округа is licensed under Public domain

Вместе с тем по сравнению с июнем прошлого года объём предложения слегка уменьшился — на 2,4%.

Та же история со спросом — по сравнению с маем он вырос на 19,3% (из-за длинных выходных, объясняет руководитель категории долгосрочной аренды сервиса Константин Каменев), а к прошлому году — упал на 2,8%.

В большей мере и спрос, и предложение увеличились в сегменте аренды квартир-студий.

Цены стабилизировались и составили (в среднем):

однокомнатные — 25 тысяч рублей в месяц,

двухкомнатные — 35 тысяч рублей,

трёхкомнатные — 50 тысяч,

четырёхкомнатные — 160 тысяч рублей в месяц.