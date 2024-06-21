Найдена самая дешёвая съёмная квартира в Старой Москве — это однушка в Восточном Измайлове
Самая дешёвая квартира в пределах МКАД сдаётся за 33 тысячи рублей в месяц
1:01
Аналитики риелторской компании "Инком-Недвижимость" нашли самые дешёвые съёмные квартиры в Старой Москве без Зеленограда. Рейтинг публикует РБК в четверг.
Фото: Правительство Московской области by Анастасия Осипова is licensed under Public domain
Итак, в июне можно снять:
- однокомнатную квартиру площадью 30 квадратных метров в панельном доме в 20 минутах пешком от метро "Первомайская" (Восточное Измайлово, ВАО) — за 33 тысячи рублей в месяц,
- 32-метровую однушку в панельном доме на Федеративном проспекте, до которой можно добраться от станции метро "Перово" за 12 минут неспешной ходьбы — за 35 тысяч рублей в месяц,
- однокомнатную квартиру размером 39 "квадратов" в кирпичном доме на улице Борисовские Пруды, что в 15 минутах от станции "Алма-Атинская" (Братеево, ЮАО) — за 37 тысяч.
Ранее выяснилось, что Москва стала одним из немногих городов России, где аренда дешевеет, а не дорожает.
Оперативные новости
Присоединяйся к Pravda.Ru
Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру