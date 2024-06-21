Найдена самая дешёвая съёмная квартира в Старой Москве — это однушка в Восточном Измайлове

Самая дешёвая квартира в пределах МКАД сдаётся за 33 тысячи рублей в месяц

1:01 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Аналитики риелторской компании "Инком-Недвижимость" нашли самые дешёвые съёмные квартиры в Старой Москве без Зеленограда. Рейтинг публикует РБК в четверг.

Фото: Правительство Московской области by Анастасия Осипова is licensed under Public domain

Итак, в июне можно снять:

однокомнатную квартиру площадью 30 квадратных метров в панельном доме в 20 минутах пешком от метро "Первомайская" (Восточное Измайлово, ВАО) — за 33 тысячи рублей в месяц, 32-метровую однушку в панельном доме на Федеративном проспекте, до которой можно добраться от станции метро "Перово" за 12 минут неспешной ходьбы — за 35 тысяч рублей в месяц, однокомнатную квартиру размером 39 "квадратов" в кирпичном доме на улице Борисовские Пруды, что в 15 минутах от станции "Алма-Атинская" (Братеево, ЮАО) — за 37 тысяч.

Ранее выяснилось, что Москва стала одним из немногих городов России, где аренда дешевеет, а не дорожает.