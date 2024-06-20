Россияне описали идеальную планировку квартиры: чтобы спальни в разных концах

Почти половина россиян недовольна планировкой своей квартиры

1:20 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Почти половина россиян недовольна планировкой своей квартиры, следует из опроса, проведённого девелопером ПИК. Его результаты опубликовала "Лента.ру" в четверг.

Фото: Mos.ru is licensed under Public domain

48% жильцов хотели бы провести перепланировку своей квартиры,

26% не имеют такой возможности,

22% уже сделали её.

Больше половины жаждущих перепланировки намерены снести стены и построить новые, 27% достаточно только сноса, 16% удовлетворятся возведением перегородок.

Опрошенные (1200 человек старше 18 лет из крупных городов России) описали, каким должно быть идеальное жилище.

Две трети россиян хотели бы, чтобы спальни в нём были разнесены — то есть находились в разных концах и не имели общей стены. По их мнению, это удобно для семей с детьми, поскольку обеспечивает личное пространство каждому домочадцу.

Также две трети респондентов предпочли бы объединённую кухню-гостиную двум раздельным комнатам — они считают, что это поможет увеличить пространство в квартире, а также даст возможность собираться там всей семьёй.

45% хотят мастер-спальню. 69% нужна отдельная гардеробная, причём 15% — не одна.