Почему аренда комнат дорожает везде, кроме Москвы и Подмосковья

Аренда комнат в Сочи подорожала на 35% с начала года

1:50 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Аренда комнат дорожает везде, кроме Москвы и Подмосковья, выяснили аналитики федерального портала "Мир квартир", изучив динамику цен с начала года в 70 крупных городах России.

Фото: flickr.com by Брусника is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.

В целом, арендная плата за комнаты следует общему тренду на подорожание съёмного жилья.

"По мере того как цены в сегменте аренды квартир растут, увеличиваются и ставки за комнаты, так как те арендаторы, которые оказываются не в состоянии платить за полноценное жильё, переезжают в комнаты или начинают снимать квартиры в складчину с кем-то. Спрос в этом сегменте во многих городах растет, а предложение в целом по стране сократилось с января на 9%", — объясняет директор "Мира квартир" Павел Луценко.

"Однако это не касается столичного региона: там арендаторы предпочитают квартиру — хоть и маленькую, но свою, без соседей. В Москве и области ставки аренды на комнаты даже немного упали, а предложение выросло — на 15% и 19% соответственно", — продолжает он.

В результате традиционно самая высокая в стране арендная плата за комнату в Москве уступила пальму первенства Сочи, поставившему рекорд по подорожанию.

"Зимой дело обстояло наоборот, но к летнему сезону аренда жилья в главной курортной столице страны резко подорожала, как это и происходит каждый год", — констатирует Луценко.

Самые дорогие комнаты сейчас сдаются в Сочи — в среднем за 21 691 рублей в месяц, эта величина выросла на 35% за полгода. Средняя комната в крупном городе России стоит 10 045 рублей в месяц.

Ранее в Сочи нашли дом в аренду за 400 рублей в сутки.