Какие зеркала недопустимы в интерьере во избежание депрессий, неудач, проблем с работой и деньгами у домочадцев

Мастер фэншуй Горностаева запретила треугольные и ромбовидные зеркала в доме

Зеркала в форме треугольника, ромба, а также с трещинами или повреждениями недопустимы в доме, предупредила мастер фэншуй, астролог Анастасия Горностаева. Она объяснила Москве 24, какой катастрофический вред способны принести эти зеркала.

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Про разбитые зеркала всем известно — от них нужно сразу избавляться, иначе беды не миновать, напомнила эксперт.

"Кроме того, нельзя оформлять интерьер зеркальной плиткой, так как она будет резать силуэт отражающихся в ней людей. А это будет провоцировать болезни, депрессии и неудачи", — добавила она.

По тем же причинам стоит избегать мебели с отражающими поверхностями вроде стеклянных столов и комодов с зеркальными фасадами.

Не менее опасны зеркала вычурной формы — треугольные, ромбовидные и т. п. "Данная форма представляет стихию Огня, и повторяющие её зеркальные поверхности могут привести к проблемам с работой и деньгами у домочадцев", — пояснила Горностаева.

Рамы зеркал с точки зрения фэншуй никакого значения не имеют и могут быть любыми, заключила она.