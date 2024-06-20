Какие зеркала недопустимы в интерьере во избежание депрессий, неудач, проблем с работой и деньгами у домочадцев

Зеркала в форме треугольника, ромба, а также с трещинами или повреждениями недопустимы в доме, предупредила мастер фэншуй, астролог Анастасия Горностаева. Она объяснила Москве 24, какой катастрофический вред способны принести эти зеркала.
Про разбитые зеркала всем известно — от них нужно сразу избавляться, иначе беды не миновать, напомнила эксперт.
"Кроме того, нельзя оформлять интерьер зеркальной плиткой, так как она будет резать силуэт отражающихся в ней людей. А это будет провоцировать болезни, депрессии и неудачи", — добавила она.
По тем же причинам стоит избегать мебели с отражающими поверхностями вроде стеклянных столов и комодов с зеркальными фасадами.
Не менее опасны зеркала вычурной формы — треугольные, ромбовидные и т. п. "Данная форма представляет стихию Огня, и повторяющие её зеркальные поверхности могут привести к проблемам с работой и деньгами у домочадцев", — пояснила Горностаева.
Рамы зеркал с точки зрения фэншуй никакого значения не имеют и могут быть любыми, заключила она.
Многие начинающие огородники совершают ошибку, пытаясь улучшить условия для роста и плодоношения помидоров. Они усердно удаляют с кустов нижние листья, считая, что это поможет растению сосредоточиться на формировании плодов. Однако опытные садоводы давно знают - это ошибочное мнение, и такая практика, напротив, может лишить вас хорошего урожая.