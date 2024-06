Какие зеркала недопустимы в интерьере во избежание депрессий, неудач, проблем с работой и деньгами у домочадцев

Зеркала в форме треугольника, ромба, а также с трещинами или повреждениями недопустимы в доме, предупредила мастер фэншуй, астролог Анастасия Горностаева. Она объяснила Москве 24, какой катастрофический вред способны принести эти зеркала.

Фото: Pexels by Athena is licensed under CC0