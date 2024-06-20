Найдено самое жильё в аренду в Сочи — узнайте, сколько стоит в нём остановиться

Снять самый дешёвый дом в Сочи можно за 400 рублей в сутки, сообщил местный риелтор Кирилл Флутков "Ленте.ру" в среду.
За эти деньги можно остановиться в 20-метровом домике в Лазаревском. Цена ориентировочная, зависит срока аренды и сезона заезда, подчеркнул собеседник издания.
Самый дорогой дом в аренду в Сочи сдают за 190 тысяч рублей в сутки. Это трёхэтажный особняк площадью 200 квадратных метров в Центральном районе курортного города.
Ранее стало известно о рекордной в масштабах страны арендной сделке в Сочи — там забронировали пентхаус на новогодние праздники за 33 миллиона рублей.
Такая подкормка поможет моркови хорошо расти и развиваться. Это первый шаг к хорошему урожаю.