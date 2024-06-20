Снимающие жильё москвичи в ярости: арендная плата зашкаливает из-за возвращающихся релокантов

Почти половина дохода москвичей уходит на аренду жилья, подсчитали в "Циан.Аналитике"

Спрос на аренду квартир в России, а как следствие — и цены, растёт, пишет "МК" в среду.

Фото: Сайт уполномоченного по правам человека в Московской области is licensed under Public domain

"Средние ставки в крупных городах сейчас на треть выше, чем год назад", — уточнил руководитель "Циан.Аналитики" Алексей Попов.

Традиционно лето — сезон затишья на рынке съёмного жилья. Директор департамента вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова объяснила, почему в этом году всё наоборот.

Главная причина, по её мнению — массовое возвращение релокантов из Турции и республик бывшего СССР. К виновникам ажиотажа риелтор отнесла также несостоявшихся ипотечников, которые предпочитают снимать чужие квадратные метры, пока покупка своих остаётся неподъёмной.

Кроме того, сказался некоторый дефицит предложения — ротация квартир в агрегаторах сократилась из-за увеличения срока аренды. "Если раньше длительной арендой считалось полгода-год, то сейчас длительная аренда — это три, пять, семь лет", — утверждает Дымова.

Результатом стало снижение доступности арендного жилья, отметил Попов. По его словам, средняя доля дохода, которая уходит на аренду жилья в Москве, выросла с 39% а 2023 году до 48% в 2024-м.