Желания не совпадают с возможностями: айтишники вынуждены жить в Москве вовсе не там, где хотели бы

Большая часть московских айтишников не удовлетворена местом жительства, следует из опроса Level Group, итоги которого опубликовало РИАМО в четверг.
Фактически работники IT-сферы проживают:
А хотели бы жить:
Потому что там лучше экология и благоустройство, больше парков и разнообразнее инфраструктура, справедливо полагают они. ЮЗАО привлекает только 10% опрошенных.
Ранее стало известно об исключении Москвы из льготной программы IT-ипотеки, да она столичным айтишникам, как выяснилось, не очень-то и нужна.
Многие начинающие огородники совершают ошибку, пытаясь улучшить условия для роста и плодоношения помидоров. Они усердно удаляют с кустов нижние листья, считая, что это поможет растению сосредоточиться на формировании плодов. Однако опытные садоводы давно знают - это ошибочное мнение, и такая практика, напротив, может лишить вас хорошего урожая.