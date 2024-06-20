Желания не совпадают с возможностями: айтишники вынуждены жить в Москве вовсе не там, где хотели бы

Больше трети московских IT-специалистов вынуждены жить в Юго-Западном округе

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Большая часть московских айтишников не удовлетворена местом жительства, следует из опроса Level Group, итоги которого опубликовало РИАМО в четверг.

Фото: Pexels by Sora Shimazaki is licensed under public domain

Фактически работники IT-сферы проживают:

в Юго-Западном административном округе — 36%, в Северном округе — 20%, в Западном округе — 17%.

А хотели бы жить:

в Северо-Западном — 36%, и Северном — 32% — округах.

Потому что там лучше экология и благоустройство, больше парков и разнообразнее инфраструктура, справедливо полагают они. ЮЗАО привлекает только 10% опрошенных.

Ранее стало известно об исключении Москвы из льготной программы IT-ипотеки, да она столичным айтишникам, как выяснилось, не очень-то и нужна.