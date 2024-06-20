Россияне больше не верят в свои силы в поиске жилья и делегируют его профессионалам

В России удвоился спрос на услуги риелторов, заметили в "Авито Услугах"

1:11 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В России удвоился спрос на услуги риелторов, передаёт в четверг РИАМО со ссылкой на подсчёты "Авито Услуг".

Фото: mos.ru is licensed under public domain

Сервис изучил структуру спроса на услуги, связанные с поиском и подбором жилья, оформлением сделок с ним и т. п., с мая прошлого года по май нынешнего и выяснил:

юристы по жилищному праву стали на 60% востребованнее,

за подбором недвижимости обращений к профессионалам стало в пять раз больше,

юридическую проверку жилья ищут почти втрое чаще,

составление договоров доверяют профессионалам в три раза чаще.

"За год спрос на услуги риелторов и юристов по недвижимости увеличился на 124% и 60% соответственно", — уточнил руководитель категории "Деловые и хозяйственные услуги" сервиса Александр Сёмочкин.

Топ-5 городов, где наиболее востребованы риелторы:

Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Казань, Сочи.

Топ-5 городов, где наиболее востребованы юристы по недвижимости:

Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород.