Россияне больше не верят в свои силы в поиске жилья и делегируют его профессионалам

В России удвоился спрос на услуги риелторов, передаёт в четверг РИАМО со ссылкой на подсчёты "Авито Услуг".
Сервис изучил структуру спроса на услуги, связанные с поиском и подбором жилья, оформлением сделок с ним и т. п., с мая прошлого года по май нынешнего и выяснил:
"За год спрос на услуги риелторов и юристов по недвижимости увеличился на 124% и 60% соответственно", — уточнил руководитель категории "Деловые и хозяйственные услуги" сервиса Александр Сёмочкин.
Многие начинающие огородники совершают ошибку, пытаясь улучшить условия для роста и плодоношения помидоров. Они усердно удаляют с кустов нижние листья, считая, что это поможет растению сосредоточиться на формировании плодов. Однако опытные садоводы давно знают - это ошибочное мнение, и такая практика, напротив, может лишить вас хорошего урожая.