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Не вздумайте использовать для чистки унитаза популярный лайфхак из тиктока — сделаете только хуже

Кола не подходит для очистки унитаза, предупредила эксперт по уборке Харнетт

1:29
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Жители районов с жёсткой водой страдают от быстрого образования накипи в чайнике, а также пятен и налёта на сантехнике. В поисках способа справиться с проблемой по возможности быстрее и проще они заходят в соцсети — и совершают непростительную ошибку.

Кола не подходит для очистки унитаза, предупредила эксперт по уборке Харнетт
Фото: PxHere is licensed under Creative Commons CC0

Тикток полон лайфхаков на тему очистки унитаза. Один из самых популярных заключается в применении колы — он набрал более 150 миллионов просмотров.

Ни в коем случае не следуйте этому совету, настоятельно призывает Лора Харнетт, эксперт по уборке из компании Seep Eco Cleaning Tools.

"Кола не является дезинфицирующим средством, поэтому она не удалит микробы и бактерии из вашего туалета, поэтому она не эффективна против тех гадостей, которых вы не видите. Более того, она настолько тёмная и сладкая, что пятна на унитазе могут стать ещё заметнее", — объясняет она.

По мнению Лоры, лучший метод чистки унитаза — это белый уксус и лимонный сок. "Это два самых мощных эко-чистящих средства в шкафу", — уверена она.

"Они оба кислые, то есть это натуральные дезинфицирующие средства, а кроме того, они удаляют пятна и известковый налет", — добавляет эксперт.

Она также предупредила о недопустимости смешивания уксуса с отбеливателем: "Может начаться химическая реакция с выделением очень опасного газообразного хлора".

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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