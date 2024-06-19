Банкиры подсчитали, насколько "усохла" жилплощадь в российских новостройках за последние годы

Средняя площадь квартир в российских новостройках сократилась на 36% за последние годы, следует из материалов, представленных банком "Дом.РФ" на форуме недвижимости "Движение" в Сочи.
"За последние 20 лет средняя площадь квартиры сократилась с 69 до 51 кв. м", — сообщает один из слайдов презентации.
Кроме того, появился новый тип недвижимости — студии небольшой площади, сообщил вице-президент банка Антон Медведев. По его словам, такие квартиры довольно востребованы — их доля в предложении достигла 11%. А просторного жилья — наоборот, недостаточно: квартир площадью более 75 кв. м, в которых комфортно могли бы жить семьи с двумя-тремя детьми, строят не более 10%.
Тем временем в Минстрое официально заявили, что запрещать микроквартиры не намерены.
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