В Минстрое России поставили жирную точку в вопросе малометражного жилья: не запретят

Замминистра Стасишин обещал не запрещать микроквартиры на федеральном уровне

0:55 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Запрет строительства малогабаритного жилья не планируется, заверил замминистра по строительству и ЖКХ РФ Никита Стасишин в выступлении на форуме недвижимости "Движение" в Сочи.

Фото: Минстрой РФ is licensed under public domain

Напомним, в мае в Москве и Ленинградской области официально запретили строительство микроквартир площадью меньше 28 квадратных метров.

"Будем ли мы что-то запрещать на федеральном уровне? Нет, не будем, — сказал Стасишин, касаясь этой темы. — Будем ли мы стимулировать квартиры большей площади? Да, будем".

По его мнению, строительство должно способствовать улучшению демографической ситуации в России — конкуренция между застройщиками заставит их проектировать более просторные квартиры в расчёте на семейных покупателей.

Ту же позицию замглавы Минстроя РФ озвучил ранее на Петербургском международном экономическом форуме.