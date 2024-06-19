В Минстрое России поставили жирную точку в вопросе малометражного жилья: не запретят

Запрет строительства малогабаритного жилья не планируется, заверил замминистра по строительству и ЖКХ РФ Никита Стасишин в выступлении на форуме недвижимости "Движение" в Сочи.
Напомним, в мае в Москве и Ленинградской области официально запретили строительство микроквартир площадью меньше 28 квадратных метров.
"Будем ли мы что-то запрещать на федеральном уровне? Нет, не будем, — сказал Стасишин, касаясь этой темы. — Будем ли мы стимулировать квартиры большей площади? Да, будем".
По его мнению, строительство должно способствовать улучшению демографической ситуации в России — конкуренция между застройщиками заставит их проектировать более просторные квартиры в расчёте на семейных покупателей.
Ту же позицию замглавы Минстроя РФ озвучил ранее на Петербургском международном экономическом форуме.
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