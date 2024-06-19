Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врач Шахмарданов: потребление салатов грозит любой из кишечных инфекцией
Ralph Lauren создала форму для сборной США на ОИ-2024
"КАМАЗы" получат новую автоматическую коробку передач
В Общественной палате Москвы признали льготную ипотеку "абсолютно неэффективной"
На Украине повысят лимиты выплат по ОСАГО с 2025 года
Хирург Багмет: в зоопарках и на охоте можно заразиться опасными паразитами
Сафонов: никогда не работал с агентами, нет цели вынести из клуба все деньги
Начались съёмки сериала "Граница Миров" про братьев, которые сражаются с нечистью
Ремонт Haval Jolion после ДТП будет стоить 207 тыс.150 рублей
В Минстрое России поставили жирную точку в вопросе малометражного жилья: не запретят

Замминистра Стасишин обещал не запрещать микроквартиры на федеральном уровне

0:55
Недвижимость

Запрет строительства малогабаритного жилья не планируется, заверил замминистра по строительству и ЖКХ РФ Никита Стасишин в выступлении на форуме недвижимости "Движение" в Сочи.

Замминистра Стасишин обещал не запрещать микроквартиры на федеральном уровне
Фото: Минстрой РФ is licensed under public domain

Напомним, в мае в Москве и Ленинградской области официально запретили строительство микроквартир площадью меньше 28 квадратных метров.

"Будем ли мы что-то запрещать на федеральном уровне? Нет, не будем, — сказал Стасишин, касаясь этой темы. — Будем ли мы стимулировать квартиры большей площади? Да, будем".

По его мнению, строительство должно способствовать улучшению демографической ситуации в России — конкуренция между застройщиками заставит их проектировать более просторные квартиры в расчёте на семейных покупателей.

Ту же позицию замглавы Минстроя РФ озвучил ранее на Петербургском международном экономическом форуме.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Огурцы засыпят урожаем: в июне полейте кусты этим суперраствором — завязи останутся на месте, плодов будет много

Специальный раствор зарядит огурцы на активное плодоношение.

Чем подкормить огурцы для хорошего плодоношения?
Чем важно подкормить свёклу?
Заряжаем свёклу на рост: в июне полейте этим грядки — корнеплоды вырастут крупными
Директор школы, где училась Ольга Бузова, отказалась пускать звезду к детям
Хитрость, которая ускорит созревание огурцов в 5 раз: технология сбора урожая
Виски, Lego и искусство: как инвестировать в то, что приносит удовольствие Артём Гапоненко Премьер Нидерландов Марк Рютте станет новым генсеком НАТО Дмитрий Плотников Для безопасности Южной Кореи выбор России в сторону КНДР окажется роковым Любовь Степушова
К домашним животным нельзя относиться, как к людям: строгий запрет
Чем подкормить чеснок летом, чтобы он дал максимальный урожай
Лучший способ формирования перца: зарядите кусты на большой урожай —- воспользуйтесь простой схемой
Лучший способ формирования перца: зарядите кусты на большой урожай —- воспользуйтесь простой схемой
Последние материалы
По делу о массовом отравлении фасолью задержали повара-мигранта
Metro: продолжительный душ в горячей водя способен нанести вред коже
Косметические тенденции, соответствующие вашему знаку зодиака
Замминистра Стасишин обещал не запрещать микроквартиры на федеральном уровне
Анастасия Решетова заверила, что не крутит роман с мужем певицы Алсу
Daily Mail: 17-летней британке удалили часть легкого из-за вейпинга
Зачем оставлять 2-3 стрелки чеснока на грядке?
Опасная инфекция атакует Европу и Америку
Дэниел Рэдклифф удостоился престижной премии "Тони"
Совфед проработает вопрос страхования морских перевозок в новых регионах
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников