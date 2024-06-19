Оценены масштабы подорожания стройматериалов в России — результаты неутешительны

За два года стройматериалы подорожали на 15-40%, сообщил замглавы банка "Дом.РФ"

1:06 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Ремонт

Стройматериалы в России подорожали на 15-40%, сообщил вице-президент банка "Дом.РФ" Антон Медведев на форуме недвижимости "Движение" в Сочи.

Фото: Министерство строительного комплекса Московской области is licensed under public domain

"Накопленный рост цен по разным позициям за последние два года составил от 15 до 40%", — уточнил он.

"В этом году в лидерах роста цен — арматура и песок", — добавил банкир.

Из представленных им материалов следует, что с начала этого года подорожали:

песок — на 13,1%, арматурная сталь — на 10,3%, обрезная доска — на 9%, керамический кирпич — на 7,7%.

Подорожание стройматериалов, наряду с нехваткой рабочей силы — один из основных факторов, оказывающих давление на "маржинальность девелопмента жилья в России", уверен Медведев.

Сказывается оно и на простых россиянах, которые в общем снизили расходы на ремонт при росте среднего чека. В дальнейшем стройматериалы продолжат расти в цене из-за новых санкций США.