Оценены масштабы подорожания стройматериалов в России — результаты неутешительны

Стройматериалы в России подорожали на 15-40%, сообщил вице-президент банка "Дом.РФ" Антон Медведев на форуме недвижимости "Движение" в Сочи.
"Накопленный рост цен по разным позициям за последние два года составил от 15 до 40%", — уточнил он.
"В этом году в лидерах роста цен — арматура и песок", — добавил банкир.
Из представленных им материалов следует, что с начала этого года подорожали:
Подорожание стройматериалов, наряду с нехваткой рабочей силы — один из основных факторов, оказывающих давление на "маржинальность девелопмента жилья в России", уверен Медведев.
Сказывается оно и на простых россиянах, которые в общем снизили расходы на ремонт при росте среднего чека. В дальнейшем стройматериалы продолжат расти в цене из-за новых санкций США.
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