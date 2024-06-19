Наивное общественное мнение: россияне думают, что после отмены льготной ипотеки жильё подешевеет

Около 70% россиян рассчитывают на снижение стоимости жилья этим летом, выяснил аналитический центр "Индикаторы рынка недвижимости". Итоги исследования обнародовал "Домклик" во вторник.
Наивного оптимизма прибавилось — три месяца назад в снижение цен верили 54,9% россиян.
"Рынок жилья в преддверии трансформации, и люди это понимают, — объясняет руководитель аналитического центра Олег Репченко. — Массовая программа ипотеки с господдержкой, обеспечивавшая в последние годы высокий спрос на новостройки, близится к завершению, и продажи после её окончания неминуемо просядут, что будет давить на цены".
Эксперты куда более осторожны в своих ожиданиях.
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