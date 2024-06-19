Наивное общественное мнение: россияне думают, что после отмены льготной ипотеки жильё подешевеет

Две трети россиян надеются на снижение стоимости жилья этим летом

1:16 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Около 70% россиян рассчитывают на снижение стоимости жилья этим летом, выяснил аналитический центр "Индикаторы рынка недвижимости". Итоги исследования обнародовал "Домклик" во вторник.

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36,2% опрошенных полагают, что цены снизятся более чем на 5%,

31,9% рассчитывают на снижение в пределах 5%,

17,9% респондентов уверены, что стоимость не изменится,

9,9% ожидают подорожания в пределах 5%,

4,1% прогнозируют повышение более чем на 5%.

Наивного оптимизма прибавилось — три месяца назад в снижение цен верили 54,9% россиян.

"Рынок жилья в преддверии трансформации, и люди это понимают, — объясняет руководитель аналитического центра Олег Репченко. — Массовая программа ипотеки с господдержкой, обеспечивавшая в последние годы высокий спрос на новостройки, близится к завершению, и продажи после её окончания неминуемо просядут, что будет давить на цены".

Эксперты куда более осторожны в своих ожиданиях.