Почему банки остановили льготную ипотеку, не дожидаясь официального завершения программы

РБК узнал о фактическом прекращении льготной ипотеки в России

1:09 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Банки больше не принимают заявки на ипотечные кредиты по действующей до 1 июля льготной программе, передаёт в среду РБК.

Фото: mos.ru is licensed under public domain

Информацию об этом, появившуюся поначалу в телеграм-канале "Ипотека и недвижимость", изданию прямо или косвенно подтвердили в банках "Россия" и "Ак Барс", Промсвязьбанке и МТС Банке.

В службах поддержки учреждений признались, что принимать заявки на льготную ипотеку бессмысленно, потому что её одобрение и оформление занимает до месяца — успеть до 1 июля уже невозможно.

"Вероятнее всего, в преддверии закрытия программы на неё настолько высокий спрос, что лимиты могли либо исчерпаться уже в середине месяца, либо банки планируют, что они исчерпаются в ближайшие дни", — предположил директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин.

В ближайшее время остальные банки тоже закроют приём заявок на льготные кредиты, предсказала руководитель направления экспертной аналитики "Банки.ру" Инна Солдатенкова.