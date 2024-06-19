Предсказаны сокрушительные последствия отмены льготных программ для ипотечного рынка

Во втором полугодии выдача ипотек рухнет на 58%, предрёк замглавы банка "Дом.РФ"

1:39 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В второй половине этого года объём выдачи ипотечных кредитов в России упадёт относительно того же периода прошлого года на 58% — до 2 триллионов рублей, сообщил вице-президент банка "Дом.РФ" Антон Медведев на форуме недвижимости "Движение".

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under public domain

По итогам года падение не будет столь сокрушительным, добавил он. "Мы ожидаем сокращение спроса во втором полугодии, но с учетом достаточно сильного первого полугодия коррекция рынка в части спроса не должна превысить 35%", — пояснил банкир.

По его словам, участники рынка смотрят в будущее с оптимизмом. "Конечно же, нам всем бы хотелось бы там жить в высоком спросе, но прошлый год он был беспрецедентным — 773 тысячи сделок на первичном рынке жилой недвижимости. А все предыдущие годы, как минимум 2020-й, 2021-й и 2022-й, мы жили вокруг цифры в 600 тысяч сделок с новостройками в год, плюс-минус 15%. Соответственно, коррекция минус 35% означает, что мы возвращаемся куда-то в 2020–2021 годы, которые были для нас с вами вполне рабочими", — заметил Медведев.

Он также посетовал на подорожание стройматериалов, нехватку рабочей силы и другие вызовы для застройщиков, оказывающие давление на "маржинальность девелопмента жилья в России".

О том, как ипотечные перемены могут отразиться на стоимости жилплощади, узнали ранее у риелторов.