Как отразится прекращение льготной ипотеки на цене жилья: предпосылок к снижению нет

После прекращения льготной ипотеки цены на жильё могут снизиться, а потом вернутся к росту, предрёк ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.
С 2022 года квартиры в новостройках уверенно дорожают, напомнил он в интервью NEWS.ru.
"Возможно, после отмены льготной ипотеки летом будет корректировка в цене, но в пределах 10%. После этого рынок обязательно восстановится, в силу того что первичное жилье дорожает всегда. И предпосылок на то, чтобы резко снизилась цена, — нет", — заявил Ракута.
По его словам, минимальная стоимость жилья сейчас стартует от 9-10 миллионов рублей. Масла в ценовой огонь подлил и запрет строительства микроквартир.
Ранее была предсказана стабилизация цен на вторичное жильё и незначительное подорожание нового к концу года.
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