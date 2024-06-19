Как отразится прекращение льготной ипотеки на цене жилья: предпосылок к снижению нет

Брокер Ракута предсказал снижение стоимости жилья не более чем на 10%

0:57 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

После прекращения льготной ипотеки цены на жильё могут снизиться, а потом вернутся к росту, предрёк ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.

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С 2022 года квартиры в новостройках уверенно дорожают, напомнил он в интервью NEWS.ru.

"Возможно, после отмены льготной ипотеки летом будет корректировка в цене, но в пределах 10%. После этого рынок обязательно восстановится, в силу того что первичное жилье дорожает всегда. И предпосылок на то, чтобы резко снизилась цена, — нет", — заявил Ракута.

По его словам, минимальная стоимость жилья сейчас стартует от 9-10 миллионов рублей. Масла в ценовой огонь подлил и запрет строительства микроквартир.

Ранее была предсказана стабилизация цен на вторичное жильё и незначительное подорожание нового к концу года.