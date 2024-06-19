Раскрыт секретный способ прочистки засоров доступными средствами, который применяют сантехники

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Сочетание трёх доступных ингредиентов прочистит канализацию без агрессивных химикатов

1:48
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Если вода в вашей кухонной мойке плохо уходит, а из сливного отверстия скверно пахнет — это скорее всего засор. Прилавки ломятся от различных чистящих и моющих средств, но они химически агрессивны и экологически опасны.

Сочетание трёх доступных ингредиентов прочистит канализацию без агрессивных химикатов
Фото: Wikimedia Commons by Santeri Viinamäki is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Не стоит унывать — ведь есть достойная альтернатива. О ней рассказала стоматолог-гигиенист Лорен, сторонница комплексного подхода, которая делится своими лайфхаками в TikTok под ником @agrelessbeauty44.

"Естественный способ очистки канализации без вредных химикатов" требует пищевой соды, белого уксуса и лимона.

"Просто используйте одну чашку соды и две чашки уксуса. Сочетание этих двух веществ поможет пробить засоры и отложения в трубе", — посоветовала Лорен, выливая каждое вещество в раковину. После этого умная домохозяйка быстро накрыла отверстие полотенцем и оставила его на пару минут.

Затем она выплеснула немного лимона в канализацию, назвав его "отличным средством для очистки, обладающим естественными антибактериальными свойствами и потрясающе пахнущим".

"Очистка стока раковины с помощью пищевой соды и уксуса — очень эффективный способ устранения лёгких засоров. Комбинация уксуса и пищевой соды запускает химическую реакцию, которая помогает разрушить засор. Лимон обладает антибактериальными свойствами, отлично подходит для чистки, а также обладает потрясающим ароматом!" — сказано в подписи к видео.

Кажется, этот экологически чистый лайфхак известен не только Лорен: "Мой муж сантехник и постоянно использует этот метод!" — гласит один из комментариев.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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