Как стать новосёлом за 250 тысяч: самые дешёвые дома найдены в Шатурском районе

Риелторы насчитали в Подмосковье 514 домов дешевле миллиона рублей

0:56 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

По состоянию на июнь в Подмосковье продают 514 домов дешевле миллиона рублей, сообщает "Мир квартир" со ссылкой на данные Max Realty.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

По итогам II квартала предложение бюджетной загородной недвижимости выросло на 128 объектов, или на 40,4%, подсчитали риелторы.

Самые дешёвые дома можно купить за 250 тысяч рублей. Таких всего пять, из них:

самый маленький — восьмиметровая конура на шести сотках,

самый большой — 32-метровый дом на 12 сотках

и даже двухэтажный особняк площадью 30 кв. метров на участке 6 соток

— все в городском округе Шатура.

Ранее самым дешёвым объектом в сегменте загородного жилья была 9-метровая дача на шести сотках в садоводстве в Орехово-Зуевском городском округе.