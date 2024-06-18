Как стать новосёлом за 250 тысяч: самые дешёвые дома найдены в Шатурском районе

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Риелторы насчитали в Подмосковье 514 домов дешевле миллиона рублей

0:56
Недвижимость

По состоянию на июнь в Подмосковье продают 514 домов дешевле миллиона рублей, сообщает "Мир квартир" со ссылкой на данные Max Realty.

Риелторы насчитали в Подмосковье 514 домов дешевле миллиона рублей
Фото: freepik.com is licensed under public domain

По итогам II квартала предложение бюджетной загородной недвижимости выросло на 128 объектов, или на 40,4%, подсчитали риелторы.

Самые дешёвые дома можно купить за 250 тысяч рублей. Таких всего пять, из них:

  • самый маленький — восьмиметровая конура на шести сотках,
  • самый большой — 32-метровый дом на 12 сотках
  • и даже двухэтажный особняк площадью 30 кв. метров на участке 6 соток

— все в городском округе Шатура.

Ранее самым дешёвым объектом в сегменте загородного жилья была 9-метровая дача на шести сотках в садоводстве в Орехово-Зуевском городском округе.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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