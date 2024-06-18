Как стать новосёлом за 250 тысяч: самые дешёвые дома найдены в Шатурском районе

По состоянию на июнь в Подмосковье продают 514 домов дешевле миллиона рублей, сообщает "Мир квартир" со ссылкой на данные Max Realty.
По итогам II квартала предложение бюджетной загородной недвижимости выросло на 128 объектов, или на 40,4%, подсчитали риелторы.
Самые дешёвые дома можно купить за 250 тысяч рублей. Таких всего пять, из них:
— все в городском округе Шатура.
Ранее самым дешёвым объектом в сегменте загородного жилья была 9-метровая дача на шести сотках в садоводстве в Орехово-Зуевском городском округе.
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