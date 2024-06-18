Стало известно, что будет с ценами на недвижимость по завершении льготной ипотеки и к концу года

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Риелтор Зайцев предсказал стабилизацию цен на жильё в России во втором полугодии

1:40
Недвижимость

Во второй половине года цены на квартиры стабилизируются, а загородная недвижимость и съёмное жильё продолжат дорожать, предрёк директор департамента продаж компании "Этажи" Сергей Зайцев на форуме недвижимости «Движение».

Риелтор Зайцев предсказал стабилизацию цен на жильё в России во втором полугодии
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under public domain

Основной фактор, определяющий ситуацию на рынке недвижимости – это, конечно, завершение льготной ипотеки. «Сейчас рынку нужно будет время для адаптации под новые условия кредитования, поэтому динамика будет околонулевой», – уверен риелтор.

«На вторичном рынке конкурировать за покупателя будут не снижением цены, а предоставлением дисконта, на первичном – рассрочками и субсидированием первоначального взноса. Цены же пока будут фиксироваться на занятых позициях. В долгосрочной же перспективе они продолжат расти на уровне инфляционных ожиданий», – пояснил он.

По прогнозам эксперта, по итогам года стоимость вторичного жилья не изменится, квартиры в новостройках подорожают на 8%, загородные дома – почти на 24%, аренда – на 19%.

Выдача ипотек, само собой, обвалится – по оценке Зайцева, на четверть, с двух миллионов кредитов в 2023 году до полутора в 2024-м. Но со смягчением кредитно-денежной политики ЦБ (в связи со снижением разогнанной льготными ипотеками инфляции) рынок перейдёт к восстановлению: +13,6% в 2025-м, +17% в 2026 году с выходом на прежний уровень.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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