В Москве и Петербурге хотят свернуть льготную программу IT-ипотеки, вопрос решится до 20 июня

"Ведомости" узнали о досрочном завершении IT-ипотеки в Москве и Санкт-Петербурге

1:03 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В Москве и Санкт-Петербурге льготная программа IT-ипотеки завершится досрочно, сообщили "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к правительству РФ.

Фото: mos.ru is licensed under public domain

В пресс-службе вице-премьера Дмитрия Григоренко, курирующего IT-сектор, изданию подтвердили, что вопрос продления программы прорабатывается до 20 июня.

При этом, по словам одного из собеседников газеты, её условия будут изменены: повышен порог минимального уровня зарплат заёмщиков, а также исключены Москва и Санкт-Петербург.

Программа IT-ипотеки под 5% действует с 2022 года и рассчитана до конца 2024-го. По данным Минцифры, ею воспользовались более 70 тысяч специалистов. По мнению риелторов, это большинство желающих, поэтому дальнейшее продление господдержки бессмысленно.

Ранее выяснилось, что многие айтишники вообще не в курсе, что им положена льготная ипотека.