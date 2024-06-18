В Москве и Петербурге хотят свернуть льготную программу IT-ипотеки, вопрос решится до 20 июня

В Москве и Санкт-Петербурге льготная программа IT-ипотеки завершится досрочно, сообщили "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к правительству РФ.
В пресс-службе вице-премьера Дмитрия Григоренко, курирующего IT-сектор, изданию подтвердили, что вопрос продления программы прорабатывается до 20 июня.
При этом, по словам одного из собеседников газеты, её условия будут изменены: повышен порог минимального уровня зарплат заёмщиков, а также исключены Москва и Санкт-Петербург.
Программа IT-ипотеки под 5% действует с 2022 года и рассчитана до конца 2024-го. По данным Минцифры, ею воспользовались более 70 тысяч специалистов. По мнению риелторов, это большинство желающих, поэтому дальнейшее продление господдержки бессмысленно.
Ранее выяснилось, что многие айтишники вообще не в курсе, что им положена льготная ипотека.
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