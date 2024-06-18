Хроники охлаждения вторичного рынка московского жилья: стагнация цен, сокращение числа сделок

В этом году по сравнению с прошлым продажи вторичного жилья в Москве упали на 12%

0:52 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

С января по май 2024-го Росреестр зарегистрировал 54,6 тысячи сделок на вторичном рынке жилья в Москве, что на 12% меньше, чем за те же пять месяцев прошлого года, сообщила пресс-служба столичного управления ведомства.

Фото: Управа района Чертаново Северное города Москвы is licensed under Public domain

Падение не катастрофическое, не неуклонное: в мае зарегистрировано 11,4 тысячи переходов прав на основании договоров купли-продажи (мены) жилья, что на 13% меньше, чем в апреле, и на 20% меньше, чем в мае 2023-го.

Охлаждение рынка вызвало закономерную стагнацию, а кое-где и снижение цен. Вместе с тем предстоящая отмена льготной ипотеки до 1 июля кардинально ситуацию не изменит.