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Туристы заставляют отели обновлять интерьеры: тенденции меблировки коммерческих пространств

Туристы заставляют отели обновлять интерьеры

3:05
Недвижимость

Производители отмечают рост спроса на меблировку коммерческой недвижимости в этом году, что в первую очередь связано с развитием внутреннего туризма.

Туристы заставляют отели обновлять интерьеры
Фото: MANTERA Seaview residence

Интерьерная компания Mr. Doors сообщила, что количество заявок на мебель для коммерческих помещений в первом полугодии увеличилось на 10,7% по сравнению с началом 2023 года. Наибольший интерес к меблировке проявляют отельеры, с увеличением спроса на 18%. За ними следуют владельцы офисных пространств (+12,6%), а третье место занимают магазины и шоу-румы (+10,3%). Напротив, спрос со стороны ресторанов и предприятий общепита снизился на 1,5%.

Ассоциация мебельной и деревообрабатывающей промышленности сообщает, что производство деревянной офисной мебели в первые четыре месяца года выросло на 7%. Производство деревянной мебели для спальни увеличилось в полтора раза, а раскладной мягкой мебели — на 3%. Однако определить, какая часть этого роста связана с гостиницами или владельцами квартир, сложно.

Гендиректор Первой мебельной фабрики Александр Шестаков отметил, что спрос на меблировку коммерческих помещений увеличился на 30%, с акцентом на отели и апартаменты, а также коворкинги.

Сергей Шихов из Mr. Doors связывает повышенный интерес к меблировке отелей с активным развитием внутреннего туризма в текущих геополитических условиях, особенно в приморских регионах и эко-туризме.

Управляющий отелем "Резиденция Санторини" Антон Балушкин подчеркнул, что обновление номерного фонда становится необходимостью для привлечения туристов, так как конкуренция среди отелей растет. Олег Грикун из гостиничного комплекса "Миротель" добавил, что обновление номеров способствует повышению конкурентоспособности.

Более 50% запросов на меблировку коммерческих помещений касаются современного стиля, 13% — неоклассики, и менее 10% — классики. Появляется интерес к стилям ар-деко и джапанди. Эксперты отмечают, что коммерческие интерьеры все чаще смещаются в сторону индивидуальных разработок.

Гостиницы не только внедряют новые дизайнерские решения, но и улучшают технологическое оснащение номеров. Грикун упомянул, что это может включать умные колонки и игровые приставки. Это позволяет снизить операционные затраты и повысить привлекательность гостиничного бизнеса.

Интерьерный дизайнер Павел Осипов подтвердил, что коммерческие заказчики уделяют внимание интеграции систем "умного дома" и экологичности в интерьерах. На последней выставке в Милане особое внимание уделялось оттенкам воды, что отражает новый тренд в интерьерной моде.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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