С 1 июля ежемесячные платежи по ипотеке на новостройки могут вырасти в два раза

По мнению директора по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов компании "А101" Рустама Азизова, ежемесячные платежи по ипотеке на новостройки могут удвоиться после завершения массовой льготной ипотеки.
Азизов отметил, что многие банки уже повысили ставки по рыночной ипотеке до 19-20% годовых. С учетом ключевой ставки в 16%, введенной с 1 июля, платежи по ипотеке существенно вырастут. Хотя застройщики могут субсидировать ставки для привлечения покупателей до уровня 11-12%, это не обеспечит доступность жилья, считает Азизов.
Эксперт подчеркнул, что в последние годы доступность жилья зависела от условий ипотеки с государственной поддержкой. К середине текущего года более 90% ипотек было выдано по льготным программам. Сейчас у застройщиков нет других инструментов для поддержания спроса. Одним из таких механизмов была околонулевая ипотека, которая сейчас недоступна. За последние 3-4 года ежемесячные платежи по ипотеке не росли, а в некоторые годы даже снижались благодаря субсидированию ставок.
Азизов считает, что для достижения цели повышения доступности жилья к 2030 году потребуются новые меры, включая новые виды льготного кредитования. Также необходимо создать условия для застройщиков и банков, чтобы они могли предлагать доступную ипотеку самостоятельно.
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