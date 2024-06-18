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С 1 июля ежемесячные платежи по ипотеке на новостройки могут вырасти в два раза

Ежемесячные платежи по ипотеке на новостройки могут удвоиться

1:35
Недвижимость

По мнению директора по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов компании "А101" Рустама Азизова, ежемесячные платежи по ипотеке на новостройки могут удвоиться после завершения массовой льготной ипотеки.

Ежемесячные платежи по ипотеке на новостройки могут удвоиться
Фото: mos.ru is licensed under public domain

Азизов отметил, что многие банки уже повысили ставки по рыночной ипотеке до 19-20% годовых. С учетом ключевой ставки в 16%, введенной с 1 июля, платежи по ипотеке существенно вырастут. Хотя застройщики могут субсидировать ставки для привлечения покупателей до уровня 11-12%, это не обеспечит доступность жилья, считает Азизов.

Эксперт подчеркнул, что в последние годы доступность жилья зависела от условий ипотеки с государственной поддержкой. К середине текущего года более 90% ипотек было выдано по льготным программам. Сейчас у застройщиков нет других инструментов для поддержания спроса. Одним из таких механизмов была околонулевая ипотека, которая сейчас недоступна. За последние 3-4 года ежемесячные платежи по ипотеке не росли, а в некоторые годы даже снижались благодаря субсидированию ставок.

Азизов считает, что для достижения цели повышения доступности жилья к 2030 году потребуются новые меры, включая новые виды льготного кредитования. Также необходимо создать условия для застройщиков и банков, чтобы они могли предлагать доступную ипотеку самостоятельно.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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