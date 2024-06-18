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Почему 70% продавцов квартир в Москве испытывают трудности с продажей

70% продавцов квартир в Москве испытывают трудности с продажей

2:23
Недвижимость

В Москве увеличивается количество квартир, находящихся в продаже одновременно. Согласно исследованию риелторской компании "Инком-Недвижимость", 70% продавцов сталкиваются с трудностями при продаже своих объектов. Только 30% квартир активно участвуют в продажах, остальные остаются "балластом", сообщают аналитики.

70% продавцов квартир в Москве испытывают трудности с продажей
Фото: www.mos.ru is licensed under Public domain

Низкий спрос приводит к тому, что ранее выставленные квартиры не успевают найти покупателей, а новые лоты продолжают добавляться.

Количество потенциальных покупателей, которые только начинают подбирать жилье, резко сократилось и сейчас находится на минимальном уровне. Также уменьшилось число людей, доходящих до этапа сделки.

За первые пять месяцев 2024 года количество сделок уменьшилось на 30%. Даже в мае, традиционно месяце высокого спроса, интерес покупателей не увеличился по сравнению с апрелем. В сравнении с концом весны 2023 года спрос упал на четверть.

За год предложение жилья в старых границах Москвы выросло почти на 8%, и сейчас на продажу выставлено 94,8 тыс. квартир. В Новой Москве годовой прирост составил 1,2%, к концу мая в продаже находилось 8,6 тыс. квартир.

Аналитики считают, что значительная доля квартир не востребована из-за снижения доступности ипотеки. По данным "Дом.РФ", среднерыночные ставки по ипотеке за год увеличились в 1,6 раза и достигли 18,3% годовых, а льготные ставки не действуют на вторичном рынке. При стабильном рынке около 50% лотов продаются медленно, а при активном спросе эта доля снижается до 20%, обычно это переоцененные квартиры или квартиры с недостатками.

Несмотря на низкий спрос, цены на вторичное жилье продолжают расти. В будущем ожидается плавное снижение цен, не более чем на 1% в месяц, отмечает директор направления "Вторичный рынок" компании "Инком-Недвижимость" Сергей Шлома. Сейчас продавцы не готовы значительно снижать цены, добавляет эксперт.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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