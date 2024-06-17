Право на самооборону при незаконном проникновении в жилище: новый законопроект

Госдума рассмотрит закон о самообороне на своей территории

1:54 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Депутаты предложили закрепить в законодательстве право граждан на самооборону при незаконном проникновении в их жилище, сообщает "Российская газета". В Государственную Думу внесли соответствующий законопроект.

Фото: http://www.marines.mil/ by U.S. Department of Defense is licensed under public domain

Согласно документу, граждане не будут нести ответственность за защиту своей территории. Поправки планируется внести в статью 37 Уголовного кодекса РФ "Необходимая оборона", добавив специальную норму, регулирующую пределы обороны в жилище обороняющегося.

Не будет считаться превышением пределов необходимой обороны действия, направленные на:

— защиту от насилия, угрожающего жильцу и находящимся рядом людям, либо угрозы применения насилия

— защиту имущества при незаконном проникновении в жилище

Под жилищем понимается не только место постоянного или временного проживания, но и место пребывания.

Авторы законопроекта подчеркивают, что право на неприкосновенность жилища является важным конституционным правом. В настоящее время граждан могут привлечь к уголовной ответственности за защиту от грабителей, незаконно проникших в дом. Новый законопроект призван не только обеспечить людям право на защиту своей территории, но и изменить сложившуюся судебную практику.

Этот закон закрепляет позицию Верховного суда о презумпции невиновности обороняющегося (п. 4 постановления пленума ВС от 31.05.2022). Люди, защищающие себя при явной или потенциальной угрозе на территории своего жилища, не будут обязаны доказывать свою невиновность, отметил глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Граждане смогут защитить себя и своих близких от агрессоров, не рискуя оказаться на скамье подсудимых.