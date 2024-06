Право на самооборону при незаконном проникновении в жилище: новый законопроект

Депутаты предложили закрепить в законодательстве право граждан на самооборону при незаконном проникновении в их жилище, сообщает "Российская газета". В Государственную Думу внесли соответствующий законопроект.

Фото: http://www.marines.mil/ by U.S. Department of Defense is licensed under public domain