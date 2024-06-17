Москва вводит штрафы за использование нежилой недвижимости как жилой

Москва начинает штрафовать за использование нежилой недвижимости

2:57 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В Москве введены штрафы за использование нежилой недвижимости в качестве жилой. Соответствующий документ опубликован на сайте столичного правительства. Как пояснили в комиссии Мосгордумы по законодательству, правилам и процедурам, это первые санкции такого рода.

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Юрист Александр Домников из юридического бюро "Ковенант" сообщил Циан. Журналу, что эта мера направлена на застройщиков и собственников земельных участков, а не на покупателей или арендаторов апартаментов.

"Штрафы будут налагаться, если недвижимость фактически используется как жилье, но расположена на участке, не предназначенном для постоянного проживания. Обычно такая ситуация возникает при реконструкции офисных и производственных зданий в апартаменты", — пояснил Домников.

Он добавил, что застройщики, чьи объекты изначально предназначены для апартаментов, следят за соответствием разрешенного использования, хотя случаются исключения.

"После выплаты штрафа владельцам земли нужно либо прекратить нецелевое использование участка, либо изменить вид разрешенного использования, чтобы избежать повторных штрафов и возможного изъятия земли. Очевидно, что большинство выберет второй вариант, хотя это не всегда возможно из-за бюрократических или юридических препятствий", — продолжил Домников.

По его словам, жильцы апартаментов могут пострадать косвенно. Если изменить разрешенное использование земли не удастся, то дальнейшее проживание в этих юнитах станет под вопросом. Однако возможны послабления для жильцов законных апартаментов, например, снижение коммунальных и налоговых платежей или разрешение на постоянную регистрацию.

Исполнительный директор девелоперской компании Glincom Иван Татаринов считает, что эта норма направлена в основном на небольших застройщиков, которые покупают офисные здания, переделывают их в крошечные гостиничные номера и затем распродают их, после чего ликвидируют юрлицо.

"Санкции должны накладываться на продавца, а не на покупателя, так как последние часто не разбираются в юридических тонкостях девелопмента", — заявил Татаринов, добавив, что новая мера оправданна, хотя и запоздала.

Он отметил, что закон не должен иметь обратной силы — если проект был реализован несколько лет назад, странно было бы применять санкции к его застройщику. Многие из таких застройщиков уже ликвидированы. Татаринов уверен, что новые правила должны действовать с определенного момента, например, с 1 июля 2024 года.

"Привлекать к ответственности тех, кто занимался легальной предпринимательской деятельностью в прошлом, и требовать от них оплаты штрафов — это неправильно", — резюмировал Иван Татаринов.