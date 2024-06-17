Подмосковные новостройки: почему уменьшается количество квартир с отделкой

В Подмосковье уменьшается количество квартир с отделкой

1:51 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Число квартир с отделкой в новостройках Подмосковья сократилось, сообщает газета "Известия", ссылаясь на исследование компании "Главстрой Регионы". Аналитики связывают это с увеличением спроса на такое жилье и ростом финансовых затрат застройщиков.

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Эксперты изучили рынок новостроек Московской области, где много крупных проектов массового сегмента. С 2022 года количество квартир с отделкой уменьшается.

По мнению аналитиков, проекты с готовой чистовой отделкой становятся более трудо- и финансово затратными для девелоперов. С конца 2021 года себестоимость строительства одного квадратного метра такого жилья выросла почти на 70%. С конца 2022 года она увеличилась более чем на 40%. За это время значительно подорожали кирпич, бетон, светопрозрачные конструкции, а также возросли логистические расходы. Кроме того, у девелоперов возникают сложности с наймом квалифицированных рабочих.

Также причиной является рост спроса на квартиры с отделкой. Сейчас спрос на такое жилье превышает предложение. В первом квартале этого года в общем объеме проданного жилья доля квартир с готовой чистовой отделкой превысила 54%.

Генеральный директор "Главстрой-Недвижимость" Алексей Гусев считает, что после 1 июля, когда завершится действие массовой льготной ипотеки, спрос на первичное жилье замедлится. При этом спрос на квартиры без отделки упадет примерно на 15%. Ожидается, что часть спроса перераспределится на проекты с готовыми лотами, что продолжит уменьшение количества квартир с готовой отделкой на рынке.