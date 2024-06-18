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Куда жаловаться, чтобы вода в кране была питьевой или получить перерасчёт: от водоканала до Роспотребнадзора

Порядок действий в случае неудовлетворительного качества питьевой воды

1:50
Недвижимость

К питьевой водопроводной воде предъявляются довольно строгие требования, закреплённые в СанПиН 1.2.3685-21. Операционный директор ГК "Росводоканал" Андрей Броцман объяснил "Российской газете", как быть, если она им не соответствует.

Порядок действий в случае неудовлетворительного качества питьевой воды
Фото: Администрация городского округа Котельники is licensed under public domain

Жаловаться надо в первую очередь в управляющую компанию, а если проблема у ресурсоснабжающей организации — то сразу туда.

"Сегодня договора с жителями активно переводятся напрямую на ресурсоснабжающие организации — в таком случае этап с обращением в УК следует пропустить", — добавил эксперт.

Если параметры воды соответствуют нормативам, но она вам не нравится — обратитесь в Роспотребнадзор: были прецеденты решения проблемы в пользу потребителей в подобных ситуациях.

Не бросайтесь сразу делать за свой счёт экспертизу. Ресурсоснабжающая организация проводит регулярный контроль качества воды и обязана предоставить вам соответствующие данные по запросу. Если вы получили отказ или эти данные вызывают сомнения — тогда можно обратиться в независимую лабораторию.

Бывает, что вода полностью соответствует СанПиН по всем показателям, но пахнет или выглядит ржавой. Тут ничего не попишешь — либо фильтр, либо бутилированная питьевая вода.

Получить перерасчёт за некачественную воду можно, только если у вас нет счётчиков. При их наличии предполагается, что если вода вам не нравится — вы её и не потребляете. И то — добиться этого довольно сложно.

Если на ваши жалобы не реагируют или ответ вас не удовлетворил — идите выше по инстанциям: это уже упомянутый Роспотребнадзор или управление ЖКХ муниципального образования.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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