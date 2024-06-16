Как улучшить запах в квартире: лучшие ароматы для дома

Как быстро устранить неприятные запахи в квартире

Неприятный запах в квартире может значительно испортить впечатление и снизить уровень комфорта.

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ADVICE.NEWS поделился советами, как быстро и эффективно устранить неприятные запахи в доме.

Как избавиться от неприятного запаха в старой квартире

Если вы хотите временно скрыть запах затхлости, используйте электрический аромадиффузор или классические ароматизаторы. Рекомендуется выбирать ароматы с нотами цитрусовых, древесных или травяных акцентов, которые добавят свежести и помогут замаскировать неприятные запахи.

Как пахнет грибок в квартире

Запах плесени часто напоминает стоячую воду или грязь. Даже при регулярной уборке и поддержании порядка, запах плесени не исчезнет сам по себе. Причины появления сырости могут быть различными, и их необходимо устранить.

Как устранить неприятный запах от ковра

Сода является отличным сорбентом и поглощает любые запахи, а эфирные масла добавят легкий освежающий аромат. Если это не поможет, рекомендуется сдать ковер в химчистку или заменить его новым синтетическим ковром, который легче чистить и он меньше впитывает запахи.

Какой аромат для дома лучше

Для гостиной подойдут легкие цветочные ароматы с нотами цитрусовых, хвои или зелени, а также морские ноты. Некоторым нравятся восточные ароматы с амброй, пачули, сандалом и мускусом. В прихожей хорошо гармонируют свежие ароматы чайного дерева, перца, табака, инжира и хвои.