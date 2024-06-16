Как украсить кухню: советы по выбору декора и размещению красивых предметов

Некоторые считают, что кухня должна быть исключительно функциональной, и поэтому украшения в ней неуместны. Однако многие стремятся создать не только комфортную, но и уютную атмосферу, чего можно достичь с помощью декора.
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Как украсить кухню
Растения Эксперт сетевого издания "БелНовости", дизайнер интерьера Юлия Тычино, рекомендует выращивать пряные травы на кухонном подоконнике. Это практичный и эстетичный вид декора, который улучшит внешний вид кухни и пригодится в кулинарии.
Фото еды Хотя этот прием может показаться банальным, красивые фотографии еды в подходящих рамках действительно украшают пространство, делая его более живым и ярким.
Красивые вещи на виду Если у вас есть эффектный чайный сервиз, которым вы гордитесь, выставьте его на видное место. Не прячьте привлекательные банки для хранения чая, кофе, пряностей или сыпучих продуктов в закрытых шкафах. Также можно приобрести декоративные тарелки для стен или красивые часы. Такие элементы сделают интерьер кухни намного лучше.