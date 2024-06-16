В Смоленске обрушился потолок в доме во время капитального ремонта крыши

В центре Смоленска обрушился потолок во время ремонта

В Смоленске обрушился потолок в одной из квартир дома, где ведется капитальный ремонт кровли. К счастью, никто не пострадал, сообщил глава города Александр Новиков.

Фото: Министерство имущественных отношений Московской области is licensed under public domain

"Сегодня в центре Смоленска произошла крайне неприятная и опасная ситуация: по адресу улица Большая Советская, 14, в одной из квартир верхнего этажа обрушился потолок. Это дом, где сейчас проводится капитальный ремонт кровли, во время которого произошло обрушение. На данный момент в квартире никто не проживает, поэтому, к счастью, никто не пострадал", — написал Новиков в своем Telegram-канале.

Он отметил, что дом был построен в 1945 году и ранее находился на обслуживании УК "Жилищник". "Подобные ситуации — результат безответственности управляющей компании, которая не приняла необходимые меры своевременно", — подчеркнул мэр. На месте происшествия сейчас работают сотрудники управления ЖКХ и новый руководитель "Городской управляющей компании".

Новиков поручил предложить жильцам соседних квартир временное жилье из маневренного фонда на время ремонта, а также тщательно проверить все ветхие крыши старого жилого фонда.

Прокуратура региона также сообщила в своем Telegram-канале о начале проверки по факту обрушения потолочного перекрытия.