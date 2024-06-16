Как обновить кухню без больших затрат: советы дизайнера Юлии Тычино

Эксперт рассказал, как обновить кухню с минимальными затратами

1:34 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Хочется, но колется: как поступить, если душа просит ремонта на кухне, а средств на это нет?

Фото: Needpix.com by palmettophoto1 (pixabay.com) is licensed under CC0

Если вы мечтаете обновить кухню, но бюджет не позволяет, воспользуйтесь советами дизайнера Юлии Тычино, опубликованными в сетевом издании "БелНовости". Она предлагает быстрые, простые и недорогие способы обновить пространство.

Живые цветы и фрукты

Даже самая маленькая и темная кухня станет уютнее с живыми цветами. Проще всего купить букет на местном рынке, будь то розы или полевые ромашки.

Для более долговечного эффекта можно использовать комнатные растения. Если вы не уверены в своих способностях ухаживать за ними, начните с неприхотливых видов, таких как замиокулькас, пеларгония или эпипремнум.

Не только цветы, но и свежие фрукты в красивой вазе или корзинке придадут кухне свежий вид.

Краска или обои

Обновить кухню можно за один день, покрасив стены или поклеив новые обои.

Эксперт советует выбирать нейтральные оттенки для стен, чтобы текстиль, кухонный гарнитур и другие элементы интерьера смотрелись выигрышно. При желании можно сделать одну стену акцентной, выбрав для нее яркий цвет.

Молдинги

Если вы не знакомы с молдингами, это небольшие планки, которые можно использовать для декора потолка, стен или фасадов мебели. Их можно применить для украшения кухни, придав ей стильный и завершенный вид.