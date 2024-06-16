Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему домашняя фиалка может не цвести?
Электрический Mini из Китая может столкнуться с тарифом 38,1% в ЕС
Россия и Камбоджа обсуждают возможность открытия прямого авиасообщения
Стоит ли оставлять собаку на передержке с кинологом
Анна Семенович рассказала о сложностях с пластикой груди
Музкритик Бабичев: Жанна Фриске прекрасно сыграла в "Ночном дозоре"
"Краснодар" открепил от команды Волкова после требования пустить его в "Зенит"
5G получит новый кодек 3D звука, который позволит "естественно" слышать собеседника
Ветврачи составили топ интересных фактов о кошках
Как обновить кухню без больших затрат: советы дизайнера Юлии Тычино

Эксперт рассказал, как обновить кухню с минимальными затратами

1:34
Недвижимость

Хочется, но колется: как поступить, если душа просит ремонта на кухне, а средств на это нет?

Эксперт рассказал, как обновить кухню с минимальными затратами
Фото: Needpix.com by palmettophoto1 (pixabay.com) is licensed under CC0

Если вы мечтаете обновить кухню, но бюджет не позволяет, воспользуйтесь советами дизайнера Юлии Тычино, опубликованными в сетевом издании "БелНовости". Она предлагает быстрые, простые и недорогие способы обновить пространство.

Живые цветы и фрукты
Даже самая маленькая и темная кухня станет уютнее с живыми цветами. Проще всего купить букет на местном рынке, будь то розы или полевые ромашки.

Для более долговечного эффекта можно использовать комнатные растения. Если вы не уверены в своих способностях ухаживать за ними, начните с неприхотливых видов, таких как замиокулькас, пеларгония или эпипремнум.

Не только цветы, но и свежие фрукты в красивой вазе или корзинке придадут кухне свежий вид.

Краска или обои
Обновить кухню можно за один день, покрасив стены или поклеив новые обои.

Эксперт советует выбирать нейтральные оттенки для стен, чтобы текстиль, кухонный гарнитур и другие элементы интерьера смотрелись выигрышно. При желании можно сделать одну стену акцентной, выбрав для нее яркий цвет.

Молдинги
Если вы не знакомы с молдингами, это небольшие планки, которые можно использовать для декора потолка, стен или фасадов мебели. Их можно применить для украшения кухни, придав ей стильный и завершенный вид.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Российские бойцы завладели передовым боевым роботом в зоне СВО: эстонская разработка послужит на пользу ВПК РФ

В зоне СВО российскими бойцами был захвачен эстонский боевой робот THeMIS, который представляет интерес для российских инженеров.

Российские бойцы завладели эстонским боевым роботом THeMIS
Почему в июне нужно вносить соль под лук?
Улучшаем урожай лука солью: когда и как вносить, чтобы получить отличный результат
Токсичность доллара раскрылась во всей красе
Масляные обработки - эффективное и безопасное средство от колорадского жука
Украинские каналы врут об окружении бойцов армии России на Агрегатном заводе Дмитрий Плотников Афганский гость в королевском дворце Абу-Даби: причины и выводы Александр Трубин Мирный план Путина по Украине отвергнут. Последствия: у РФ будут новые субъекты Любовь Степушова
Лолита раскрыла секрет похудения перед Премией МУЗ-ТВ: отказ от черешни и фруктов
Подкармливаем кабачки в июне: эти 2 средства зарядят их на обильный урожай
Почему выключение двигателя при работающем кондиционере может дорого вам обойтись
Почему выключение двигателя при работающем кондиционере может дорого вам обойтись
Последние материалы
Специфика договоров пенсионного страхования
Счетная палата проводит анализ эффективности самозанятости
Как Джонни Депп обошёл Тома Круза на кастинге "Эдвард руки-ножницы"
Hyundai Motor India готовится к крупнейшему IPO в Мумбаи
Эксперт перечислила самые бюджетные направления для отдыха в июле
Как быстро и просто очистить садовую лейку
Дмитрий Шепелев рассказал о строгих правилах воспитания детей без гаджетов
Как приготовить гранатовое мороженое
Аккамуляторы без лития: Ученые создали батарейку из дерева
Понимание языка тела собаки: как расшифровать сигналы вашего питомца
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников