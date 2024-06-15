Как эффективно избавиться от ос в доме: советы Роспотребнадзора

Роспотребнадзор рассказал, как защитить дом от ос

0:55 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Избавиться от ос в доме можно с помощью инсектицидных приманок и специальных аэрозолей. Об этом напомнили в Роспотребнадзоре, также рассказав, как защитить жилище от насекомых.

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Перед применением аэрозоля следует убедиться, что аквариумы закрыты, а продукты питания и корм для животных убраны. После обработки помещение нужно проветрить в течение 15 минут. Ловушки с аттрактантами также помогают справиться с осами. Для защиты в летний сезон рекомендуется установить на окна и двери москитные сетки с размером ячейки не более 3 миллиметров.

Согласно данным Роспотребнадзора, численность ос в России достигает пика в конце лета и начале осени. Наиболее распространенные виды — шершень обыкновенный, оса германская и оса обыкновенная.